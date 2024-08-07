中評社北京8月7日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會強調，“紀檢監察機關要常態化做好查辦案件‘後半篇文章’，形成辦案、治理、監督、教育的完整閉環，實現政治效果、紀法效果、社會效果的有機統一。”四川省瀘州市紀委監委堅持以案件查辦為引領，聚焦案件查辦全流程，著力解決警示教育“重點怎麼選”“內容怎麼挖”“資源怎麼用”的問題，充分發揮審查調查的懲戒、警示、教育作用，同時發力、同向發力、綜合發力，推動警示教育常態化制度化，為全面加強黨的紀律建設、縱深推進全面從嚴治黨夯實基礎。



聚焦典型案例，信息聯通促素材共享



瀘州市紀委監委探索建立年度分析、季度策劃、常態追蹤“三項機制”，系統研判上級部署重點、群眾關切焦點和監督檢查審查調查發現的痛點，同時制定《關於推行嚴重違紀違法案件“一案一書一片”的工作方案》，將年度典型案例深度剖析匯編為一本警示教育讀本，並攝制一部警示教育片，下發全市各單位各部門開展警示教育。同時，加強宣傳、監督檢查、審查調查、案件審理等部門信息聯通，綜合研判選擇階段性警示教育重點領域，因案施策、精準發力，提升警示教育針對性和實效性。



相關審查調查室對重大違紀違法案件立案並成立專案組後，紀委監委宣傳部隨之跟進，在符合規定要求的情況下，參與案件查辦的全過程。在相關環節有效協作，持續收集相關影像和文書資料。案件查辦結束後，持續協作，完成警示教育資料的收集整理和個案分析，通過邀請辦案人員參與警示教育片的腳本撰寫、素材拍攝、後期製作全過程，確保警示教育內容的真實、客觀及深度。



聚焦重點領域，力量聯動促提質增效



結合工程項目、招投標等資金密集、群眾關注度較高的領域查辦的典型案件，瀘州市紀委監委制定了以案促改警示教育工作流程圖，以個案查辦為突破口，深入挖掘問題線索，剖析相關領域政治生態，找准腐敗問題的突出表現、易發環節，有針對性地集中整治，並根據警示教育受眾，針對不同層級、不同範圍的黨員幹部有的放矢開展警示教育。

