四川明確32項工作重點　監督護航鄉村振興

中評社北京8月7日電／據中央紀委國家監委網站報導，前不久，一場土地流轉費集中發放大會在四川省宜賓市翠屏區永興鎮王廟村舉行，100餘戶村民領到了退還的錢款。



土地流轉是四川省紀委監委明確的全省鄉村振興領域監督重點之一。翠屏區紀委監委此前在開展土地流轉專項監督中發現，王廟村黨支部副書記周某某利用職務之便，挪用該村股份經濟合作聯合社土地流轉費9.96萬元。該區紀委監委嚴肅查處周某某嚴重違紀問題，並督促及時將土地流轉費全部發放給村民。



作為實施西部大開發戰略中的重要一環，四川省紀委監委始終心懷鄉村振興這一“國之大者”，認真貫徹落實習近平總書記來川視察重要指示精神，錨定“在推進鄉村振興上全面發力”目標要求，以大抓基層為導向，聚焦產業發展、鄉村建設、鄉村治理、土地流轉等重點內容強化精準監督，嚴肅查處鄉村振興領域不正之風和腐敗問題，為全面推進鄉村振興提供堅實紀律保障。



鄉村振興領域點多、線長、面廣，必須充分發揮黨內監督主導作用，促進各類監督貫通融合。對此，四川省紀委監委聚焦黨中央關於鄉村振興重大戰略、重大任務、重大舉措，將“天府糧倉”建設、耕地保護、農田水利建設、新型農村集體經濟發展、鄉村建設等32項工作作為監督重點，制發《四川省鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治工作指引》，把監督責任具體化、任務清單化。



以片區推進會形式加強統籌調度，是四川做實鄉村振興領域政治監督的關鍵一招。省紀委監委認真學習運用浙江“千萬工程”經驗做法，持續優化“一年兩例會”制度，先後在涼山彝族自治州越西縣、巴中市平昌縣等地組織召開片區推進會4次，推動全省監督工作走深走實。



堅持“一年一專項、一年一整治”，以典型領域、典型問題的“小切口”，集中力量推動問題整改整治。針對村莊建設領域，組織開展簡易審批村莊建設項目問題專項治理，全省共清理項目14.5萬餘個、涉及資金700億元，排查問題線索4448條，立案查處2113人；在全省開展低收入群體補貼管理問題專項整治，重點圍繞就業培訓等環節，排查問題線索797條，立案查處482人，推動完善317項制度機制。



“四川共有50個鄉村振興重點幫扶縣，省紀委監委將廣元市旺蒼縣、涼山彝族自治州雷波縣等10個重點幫扶縣作為直接聯繫點，建立信息直報等機制，‘一竿子插到底’開展調研監督，既加強指導督促，又收集問題線索，為其他重點幫扶縣做實鄉村振興跟進監督、精準監督作出示範。”該省紀委監委有關負責同志說，通過蹲點調研、督導談話、指導辦案、追責問責等方式，壓緊壓實責任，推動各地各部門認真落實政治責任。

