監督一線丨海南臨高：以案促改優化營商環境

中評社北京8月7日電／據中央紀委國家監委網站報導，臨高位於海南省臨高縣北部海濱，與雷州半島隔海相望，是1950年解放海南島戰役的主要登陸點。夏日的海南，天氣雖然炎熱，臨高角上海南解放公園的遊客仍是絡繹不絕，大家免費入園參觀游覽，聆聽英雄故事，緬懷革命先烈。而在幾年前，要想進入這一景區竟要先通過不法房地產商設立的“關卡”。



“當時臨高一些領導幹部為了一己私利，給不法商人‘站台’，使得海南解放公園完全被樓盤包圍，甚至一度把進入公園的唯一通道圈到小區內部進行收費。”臨高縣監委委員李毅告訴記者，臨高系列腐敗案被查處後，縣紀委監委推動有關部門依法收回解放海南島渡海戰役紀念館管理權，推進相關房地產項目侵占海岸帶和破壞紅色景區風貌問題綜合治理，海南解放公園從86畝擴建到510畝，並被評為國家4A級景區，成為海南紅色旅遊的亮麗名片。



海南解放公園之變，是臨高系列腐敗案被查處後以案促改、以案促治工作成效的具體體現。曾經一段時間，臨高管黨治黨寬鬆軟，縣委、縣政府多名時任“一把手”自身不正、任性用權、帶頭貪腐、拉幫結派，嚴重破壞當地營商環境和政治生態。海南省紀委監委專案組對包括臨高縣委原書記、縣長等人在內的36名涉案公職人員立案審查調查，嚴肅查處臨高系列腐敗案，鏟除了阻礙臨高經濟社會發展的積弊毒瘤。該縣紀委監委深化以案促改、以案促治，對案件查辦中暴露出的普遍性、深層次問題，從制度機制上找原因、提對策，推動完善體制機制、堵塞監管漏洞，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，推動當地政治生態持續向好。



“圈海收費”“占地為王”是臨高系列腐敗案暴露的突出問題。李毅告訴記者，一些領導幹部利用手中掌握的公共權力和資源，大搞權力尋租、利益輸送。“以金牌港開發區為例，曾經一段時間裡存在個別領導幹部私心作祟，幫助特定關係人‘圈海’‘占地’，搶占好區位、好資源。東作業區碼頭未經評估就被低價出售，並在其後頻繁轉讓，造成巨額國有資產流失。”



臨高西鄰儋洋經濟圈、東接海口經濟圈，區位優勢明顯，資源禀賦優越。李毅口中的金牌港開發區早在1992年就成為海南省5個“省級經濟開發區”之一。然而直到幾年前，金牌港還是雜草叢生，一片荒涼。



據介紹，臨高此前的營商環境較差，企業不敢來投資。海南昊城鋼結構工程有限公司總經理李鬆林向記者介紹：“那時候，拉貨的大車司機一聽是要去金牌港，多給錢都不願意去，生怕遇上‘野蠻執法’，交罰款甚至被扣車。”

