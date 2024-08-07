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日本東京電力公司啟動第八輪核污水排海
http://www.CRNTT.com   2024-08-07 16:42:06


　　中評社香港8月7日電／日本東京電力公司啟動福島第一核電站第八輪核污染水排海，排放量約7800噸。

　　共同社報導，第八輪排海預計本月25日完成。東電透露，事先分析確認水中所含氚等放射性物質濃度，符合日本政府及東電設定的標準。

　　香港電台援引報導，由去年8月24日開始，福島第一核電站已排放七輪核污染水，排放量總共約5.5萬噸。

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