制度化規範化　落實人民當家作主

圖：中共二十屆三中全會《決定》提出，加強人民當家作主制度建設。圖為在浙江省湖州市長興縣呂山鄉龍溪村的議事公園內，田園議事會成員開展討論協商。（圖源：新華社） 中評社北京8月7日電／據大公報報導，中共二十屆三中全會通過的《決定》提出，健全全過程人民民主制度體系，並首次提出“加強人民當家作主制度建設”。對此，多位專家在接受大公報訪問時表示，把人民當家作主的制度體系構建起來，這是未來發展的大趨勢。此番《決定》表述關係到基層民眾當家做主的權利，有利於社會主義制度本質得到體現。隨著改革開放不斷深入、社會不斷發展，各方面制度逐漸健全，可以說，中國制度治國的時代全面來臨。／大公報記者 趙一存



專家：全面制度治國時代來臨



《決定》提出，加強人民當家作主制度建設，健全協商民主機制，健全基層民主制度。深化立法領域改革，深入推進依法行政，健全公正執法司法體制機制，完善推進法治社會建設機制，加強涉外法治建設。



形成制度化是改革主線



著名管理學家、中央黨校（國家行政學院）教授李拓表示，三中全會《決定》首次提出“加強人民當家作主制度建設”，意義深遠而重大。以往“人民當家作主”常作為宏觀政策層面的解讀，具體如何當家、如何做主，仍然存在一些堵點難點，此番提出加強人民當家作主制度建設，就是要從制度層面把“人民當家作主”制度化、規範化確定下來，把人民當家作主的制度體系構建起來，這是未來發展的一大趨勢，也是此輪深化改革的一個重點內容，是真正體現社會主義制度本質和優越性的一個重要方面。



“社會主義區別於其他社會制度的最顯著特點，就在於是人民當家作主。共產黨帶領人民取得了政權，建立了民主共和國以及社會主義制度。”李拓認為，民生等方面如何體現人民民主，相對而言還需要健全。



在他看來，如何把人民當家作主落實落地並形成制度化，這是自中共十八大以來改革的一條主線，也是十八屆三中全會提出的完善中國特色社會主義制度，實現國家治理體系和治理能力現代化的題中應有之義，“靠制度治理，制度帶有根本性、長遠性和穩定性。也就是說，要保障人民民主有制度可依，有法可依，有渠道可行使，尤其在基層民主層面要加強並健全，不能流於形式上、口號上。”

