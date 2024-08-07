兩部門發文規範中央企業採購管理工作

中評社香港8月7日電／國務院國資委網站日前公開的信息顯示，近日，國務院國資委、國家發展改革委聯合印發了《關於規範中央企業採購管理工作的指導意見》。



新華社報導，指導意見提出，全力打造依法合規、公開透明、集約高效的供應鏈，切實提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，建立健全中央企業採購管理體系，增強採購價值創造能力，全面推動中央企業採購管理規範化、精益化、協同化、智慧化發展。



指導意見明確，平等對待中央企業內部和外部各市場參與主體，破除行業壟斷和保護主義，完善企業內控監督機制，防止國有資產流失。



指導意見圍繞合理選擇採購方式、強化採購尋源和供應商管理、完善採購執行和評審機制、推動採購活動公開透明、提升採購數智化水平、加大集中採購力度、發揮採購對科技創新的支撐作用、鼓勵更好履行社會責任等方面，提出一系列具體要求。



例如，在大力扶持中小企業發展方面，指導意見提出中央企業應當支持中小企業參與採購活動，不得違法限定供應商所在地、所有制形式、組織形式、註冊資本、股權結構、經營年限等，或者設定其他不合理的條件排斥、限制中小企業參與採購活動。指導意見明確，鼓勵中央企業通過預留採購份額、優先安排價款支付等方式給予中小企業積極支持。