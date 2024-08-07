俄軍在庫爾斯克方向阻止烏軍深入俄領土

中評社香港8月7日電／衛星通訊社報導，俄羅斯國防部表示，俄軍航空部隊、導彈部隊和炮兵部隊在庫爾斯克方向阻止了烏軍深入俄羅斯領土。



消息稱：“殲滅烏軍部隊的行動正在繼續。”



俄國防部表示，8月7日凌晨，俄軍部隊與俄羅斯安全局邊防局共同行動，繼續殲滅庫爾茨克州緊鄰俄烏邊境的烏軍部隊。此外，俄軍對蘇梅州邊境居民點的烏軍預備隊予以重創。



俄國防部還表示，在一晝夜的戰鬥當中，烏克蘭武裝分子在襲擊庫爾斯克州邊境地區時損失多達260名武裝分子和50輛裝甲車，包括7輛坦克、8輛裝甲運兵車和3輛步兵戰車。



俄國防部稱：“在一晝夜的戰鬥中，敵軍損失達260名武裝分子和50輛裝甲車，包括7輛坦克、8輛裝甲運兵車、3輛步兵戰車、31輛裝甲戰車，包括12輛Kozak、兩輛斯特瑞克（Stryker）、一輛戰鬥工程車和六輛汽車。還摧毀了‘山毛櫸M’防空導彈系統的兩輛自行式發射裝置、一個UR-77掃雷裝置和一個電子戰站。”



俄國防部補充道，俄羅斯軍隊在蘇梅州邊境居民點地區擊敗了烏軍預備役部隊。



消息稱，俄軍在蘇梅州的巴索夫卡、朱拉夫卡、尤納科夫卡、別洛沃迪、基亞尼察、科爾恰霍夫卡、新謝奇、帕夫洛夫卡、戈洛基謝等村擊敗了烏軍預備役部隊。



此前，俄羅斯國防部表示，8月6日早8點，烏軍出動近300人，在11輛坦克、20多輛裝甲車的支援下對庫爾斯克州邊境防禦部隊陣地發起進攻。



烏克蘭武裝部隊幾乎不間斷地炮擊俄羅斯邊境地區，發動無人機襲擊，並進行破壞活動。在布良斯克州、庫爾斯克州、別爾哥羅德州和克里米亞施行恐怖主義活動的危險達“黃色”等級。