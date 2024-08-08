快評：“懲獨”利劍高懸　警鐘長鳴

中評社快評／國台辦官網新增“依法懲治‘台獨’頑固分子”專欄，內頁最上方列出10位“台獨”頑固分子的名單，並提供舉報信箱。同一天，公安部網站也新增“依法懲治‘台獨’頑固分子”專欄，發布時間為2024年8月7日。



大陸“兩高三部”6月21日發布並施行《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，就依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪作出具體規定，為司法辦案提供明確指引。上述“意見”如一把法律利劍，高懸在“台獨”頭上。



國台辦、公安部官網昨天同日新增“懲獨”專欄，是統一布局，同步行動。10位曾被拉清單的“台獨”頑固分子再次被列名，成為重點打擊對象。很多分析認為，這種處理方式說明大陸懲治“台獨”分子針對的是極少數“台獨”頑固分子及其分裂行徑，並不涉及廣大台灣民眾。



官網新增“懲獨”專欄，再次對“台獨”頑固分子拉響警報，表明大陸在反“台獨”問題上，沒有討價還價餘地；對於分裂勢力，隨時出手進行打擊。同時，大陸也是在提醒自己，反“獨”促統任重道遠，警鐘需要長鳴。



依據“懲獨”22條意見，“台獨”頑固分子最重可判處死刑，還可以“缺席審判”，且終身追責。被拉清單的10位“台獨”頑固分子至今仍逍遙法外，但逃得過一時躲不了一世，“懲獨”利劍高懸，終須接受審判。