網評：美國民主政制危機與價值觀外交荒謬

中評社北京8月8日電／美國民主政制危機與價值觀外交荒謬



來源：大公報 作者：周八駿



2024年7月24日晚，美國總統拜登就其決定退選發表全國電視講話。拜登稱，以其政績和國際事務領導力，值得連任，但為了“拯救民主”，他願意將個人抱負擱置一旁。



拜登用了“拯救”（saving）一詞，反映美國民主政制危在旦夕。



之前2天，7月22日，美國副總統卡瑪拉.哈里斯在特拉華州威爾明頓市的原“拜登─哈里斯”競選總部向其競選團隊發表講話，開啟其代替拜登競逐2024年11月美國第60屆總統選舉的首場競選活動。哈里斯稱，“這次選舉將在兩種不同的願景之間做出明確的選擇。”“唐納德.特朗普想把我們的國家帶回到我們許多人享有充分自由和平等權利之前的時代。而我堅信的未來將是我們的民主得到加強，生育自由被保護，確保每個人都有機會取得成功，而非僅僅得過且過。”



美式民主催生“仇恨大流行”



哈里斯標榜自己為美國民主政制的“救星”，而視特朗普為美國民主政制的破壞者。其實，美國民主政制在拜登2021年1月入主白宮時已陷入空前危機。拜登任內，繼續惡化。



2022年5月中下旬，美國接連發生兩起惡性槍擊殺人案。第一起，是5月14日下午，18歲白人男子在布法羅市一個非洲裔聚居區的超市，用半自動步槍致10人死亡，3人受傷。13人中，11人是非裔美國人。第二起，是5月24日在美國得克薩斯州，一所小學校園發生槍擊案導致21人死亡，包括19名學生。

