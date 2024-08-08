網評：改革土地規劃　助力產業發展

中評社北京8月8日電／改革土地規劃 助力產業發展



來源：大公報 作者：陳祖恒



國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍近日在北京會見香港特區政府財政司司長陳茂波一行時表示，改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，對於面臨內外環境深刻變化，香港同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。希望香港特區政府和社會各界深入理解和領會三中全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作為，加快推進香港由治及興。



香港要不斷改革求變，才能搶占發展先機。以土地不足問題為例，規劃署7月最新數據指出，香港已建設土地衹有25.5%，而新加坡跟深圳在2021年時已經達到77%和50%。翻查規劃署資料，過去9年間香港已建設土地只增加了1.5%，2015年的施政報告已明確指出，“香港缺的不是土地，缺的是可供發展用的土地。”



為未來產業下好“先手棋”



香港尚有很多土地未被開發，只需多拿25%出來，可發展土地就是現時的兩倍。筆者認為，香港的土地規劃及開發需要與時並進，跳出舊有思維，以新思維、新辦法、新路徑去配合產業發展的需要，為傳統產業和新興產業擴容，為未來產業下好“先手棋”，同時以新思維做好保育和環保，解決其他社會上關注的問題。



去年12月發展局局長表示，要落實產業發展，除了需要制定合適的土地規劃布局，還要產業政策和配套措施以至招商引資的配合。當有龍頭企業來港發展，能帶動相關行業的中小企蓬勃發展，推動香港創建產業生態圈。當產業集群集中在特定的產業集聚區內形成產業鏈，可促進彼此互相幫忙，降低企業的營運和物流成本，產生協同效應，提速提效，提升整個區域的競爭力。

