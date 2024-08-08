網評：在推進中國式現代化中更有擔當作為

中評社北京8月8日電／在推進中國式現代化中更有擔當作為



來源：大公報 作者：葉建明



習近平主席給祖籍寧波的香港企業家回信，高度評價他們傳承先輩愛國愛鄉的優良傳統，充分肯定他們為家鄉建設和國家發展所作貢獻，殷切勉勵他們繼續為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業貢獻力量，在香港引起很大反響。



連日來，香港企業家和各界人士高度關注習主席的回信，並深受鼓舞。因為習主席的回信不僅是面向寧波籍企業家，也面向全體香港企業界人士，乃至香港各界。正如中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍所言，習主席的重要回信，充分體現了對香港企業家的肯定和鼓勵，充分體現了對港澳同胞的關心關愛，充分體現了對港澳發展的高度重視，為港澳發展指明了前進方向。



夏寶龍主任日前就貫徹落實習主席重要回信精神提出指導意見，要求把學習貫徹習主席重要回信精神與學習貫徹二十屆三中全會精神結合起來，與國家改革開放大局結合起來，與港澳實際結合起來，充分發揮“一國兩制”制度優勢，不斷鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才聚集高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。



香港企業家愛國愛港愛鄉是有悠久歷史傳統的，每逢國家重大歷史事件，港人在支持國家上從未缺席。作為移民城市，港人主要來自內地各個地方。他們多年在香港拚搏，並不忘家鄉意桑梓情，只要條件許可，就不遺餘力地回饋家鄉，報效祖國。



特別是國家改革開放以來，香港企業家不僅將資金、技術、管理等帶到內地，還捐資建設大中小學，修建醫院。“第一家外資企業”、“第一家外資酒店”、“第一家三來一補企業”等許多第一，都是香港企業家的手筆，直到今天，港資依然是內地吸引外來資金數量之首。同時，香港企業家因其與海內外千絲萬縷的聯繫，廣泛聯繫海外華僑華人、外國企業家投資中國。在國家改革開放的進程中，香港企業家作出的貢獻是獨特的，在中國發展歷史上留下濃墨重彩的一筆。

