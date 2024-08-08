網評：以實際行動貫徹“識變、應變、求變”

中評社北京8月8日電／以實際行動貫徹“識變、應變、求變”



來源：大公報 作者：梅若林



香港工商界學習貫徹習近平主席給祖籍寧波的香港企業家重要回信精神座談會日前在港舉辦，中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍提出“三個結合”的指導意見，為香港各界進一步學習貫徹習主席重要回信精神，推動香港未來發展，提供了重要指引。要貫徹落實好重要回信精神，關鍵在於把握好“識變、應變、求變”的內在邏輯，把握好國家發展與香港發展的關係，把握好保持制度優勢與提升競爭力之間的關係。



夏寶龍主任提出的“三個結合”，包括：與學習貫徹二十屆三中全會精神結合起來、與國家改革開放大局結合起來、與港澳實際結合起來。



首先，二十屆三中全會的主題，是進一步全面深化改革、推進中國式現代化。三中全會《決定》提出300多項重要改革舉措，通過進一步全面深化改革，為中國式現代化提供強大動力和制度保障。國家在積極改革當中體現了“識變、應變、求變”。香港更要“變”，不僅限於出台更多新政策新舉措，還要展現出連同經濟基礎和上層建築一並改革的決心。



《決定》對香港提出的要求，包括發揮“一國兩制”制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才集聚高地，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制。看似是一貫對香港定位要求，但如果結合三中全會深化改革的內涵，即意味香港在金融、航運、貿易、國際高端人才集聚高地等方面，都需要應對新時代變化作出改變，才能鞏固、提升這些既有優勢。



習主席在回信中，希望香港企業家們繼續發揮各自優勢，同時也是對香港各界的期望。香港的優勢在百年未有大變局下不可能一成不變，香港要如何確保自身優勢一直延續和增值？要如何改變才能實現發展突破？這正是習主席和中央留給香港的課題。



第二，習主席在回信中，寄望香港企業家為中國式現代化建設添磚加瓦，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。“添磚加瓦”、“新的貢獻”兩組詞語，是值得關注的地方。

