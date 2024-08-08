灣區醫療券試點　調整收費前將報備

中評社北京8月8日電／據大公報報導，長者醫療券大灣區試點計劃下星期三（14日）新增三個服務點，有提供服務的醫療機構相信，擴展大灣區試點有助紓緩本港基層醫療壓力，強調將來若調整價格，會先向政府報備。



特區政府今年二月將七間大灣區醫療機構，納入長者醫療券試點，以便長者在當地求診及看牙科，相關機構自六月起相繼開展服務，其中深圳新風和睦家醫院、深圳愛康健口腔醫院，以及深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部將於本月14日起開展服務。



新風天域執行董事大灣區首席運營官蕭毅晃昨日接受電台訪問表示，隨著恢復通關，港人往內地的醫療消費行為相應增加，由通關初期醫院衹有不足1%的香港顧客，至現在已超過兩成，當中超過六至七成的香港顧客屬於60歲以上。他估計，當長者醫療券在大灣區適用後，港人顧客比例或會慢慢升至三成，院方的籌備工作，包括設廣東話翻譯、招聘廣東話醫護，亦會增設陪診服務。



立法會衛生事務委員會主席陳凱欣認為，擴展大灣區試點是特區政府的德政，但政府需要把關，確保公帑用得其所，只供合資格居民使用，同時不可用於購買用品。



陳凱欣續指出，參加試點的醫療機構均獲政府認證，一旦出現醫療事故，相信政府可以提供協助，估計牙科、口腔服務將會較吸引港人使用，但骨科或痛症等，患者未必會特意北上求醫，暫時看不到會出現很多港人北上求診的情況。