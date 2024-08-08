發展無人機產業　須先獲批出航道

中評社北京8月8日電／據大公報報導，無人機公司負責人林漢源營運無人機燈光匯演，他指出政府要求購買第三者保險，他購入一年1500萬元保額，可舉辦20場至30場、每次放飛300至1800架無人機的匯演。林指出隨著市場需求出現，精算師會設計涉及無人機產業的保險計劃。不過，大前提要有數據，他指無人機燈光匯演在全球運作逾15年，內地一年多達9000場無人機匯演，有充足同質風險數據評估意外風險。香港自去年起有較多無人機匯演，其實過往亦有零星匯演，有案例參考，保險公司因此能設計出相關的承保計劃。



林漢源續指每次無人機匯演，須就場地逐次向民航處、警方申請批文，若涉及海面，要再向海事處申請審批；而放飛的無人機機種則要持有民航處牌照，有齊牌照、批文，保險公司才會承保。



談到將來發展其他無人機產業，例如物流或檢測等功能性產業，林漢源指出未有航道規劃批出，保險公司是難以評估風險而厘訂保額、保費、索償條款等：“架機飛過旺角同飛過山旮旯，風險是不同，所以在目前階段是未見到有保險公司做其他無人機業務的保險。”



林漢源強調要發展其他無人機產業，政府先要批出航道。另外，無人機要持有牌照，屬於民航處認可的無人機的機種，保險公司才會承保：“無人機有很多不同型號及不同生產商，我哋公司的無人機全部向民航處備案，有型號及相關性能等資料，若要換機，再要向民航處批牌，保險公司才會受理”。