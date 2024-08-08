低空經濟保險　“錢”景未明

中評社北京8月8日電／據大公報報導，“低空經濟”在今年全國兩會首次寫入政府工作報告，香港特區政府亦探討發展的可行性，運輸及物流局將委派一名副司長協調，正研究以無人機載貨為起點，逐漸擴大及豐富無人機的應用場景。



業內人士指出，香港的空域及地理環境相對複雜，在維修保養、租賃、安全認證、保險，以及融資服務等方面都需要全方位考慮。尤其保險是其中重要一環，但低空經濟領域暫時沒有足夠可用的數據供參考，相關的法律法規也不完善，因此低空經濟保險在產品設計、定價、理賠等方面都面臨著較大的挑戰，令保險公司仍不敢貿然進場。／大公報記者 彭子河



對於香港要發展低空經濟保險，香港保險業聯會行政總監劉佩玲表示，這與無人機的情況相類似。她說民航處最初開始規管無人機時，也有與保聯商討相關保險事宜，因為民航處掌握最新的登記數字和意外數字等，而業界正正需要這些資料做核保，不能憑空想像。她續稱，部分保險公司其後亦將無人機納入家居財務保險範圍，但強調“最少需要政府立法規管”，之後保險公司再推出相關保險產品。



發展潛力巨大 仍不敢貿然進場



事實上，儘管低空經濟領域的快速發展為保險市場帶來了巨大機遇，但目前市場上的保險產品相對有限，且主要集中在無人機保險等細分領域。儘管看到低空經濟保險的巨大發展潛力，但保險公司仍不敢貿然進場，這背後有許多客觀原因。保險業界人士指，成熟的保險產品需要大量的同質風險數據作為基礎，才能精準計算出發生意外的機率、製造的人命傷亡或財物損毀程度等，從而厘訂賠償金額、保險收費、索償的條款細則等。



香港目前還沒制定有關無人駕駛航空器的法律，但特區政府正檢視相關法例。運輸及物流局副局長廖振新早前於立法會表示，目前，國際民用航空組織尚未就“先進空中運輸系統”AAM制定統一的國際標準和建議措施。長遠而言，為了確保“先進空中運輸系統”在香港的操作和應用有法可依，政府會按航空安全、空域管理、個人私隱、保險要求、跨境飛行活動的通關程序等層面的考量，檢視現行民航和其他相關法例以及規管制度，以配合低空經濟最新發展。

