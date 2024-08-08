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中美青年在紐約舉行聯合音樂會
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2024-08-08 11:13:32
8月6日，青年樂手在中國駐紐約總領事館舉行的音樂會上演奏。圖源：新華社
中評社北京8月8日電／據新華社報導，北京青年交響樂團與美國國家青年交響樂團6日在中國駐紐約總領事館舉行“勝友如樂 攜行致遠”音樂會暨友好交流活動，近300名中美青年樂手參加演出或交流，美國東部各界代表和華僑華人代表近百人出席活動。
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