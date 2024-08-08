廣州創新機制堵漏洞　規範村集體三資管理

圖為近日，廣東省廣州市花都區炭步鎮紀委工作人員走訪該鎮藏書院村花卉種植基地，向村幹部和種植戶瞭解集體“三資”管理情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月8日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，廣東省廣州市荔灣區紀委監委查處了衝口街道某經濟聯社原社長黃某等9人以聯社班子成員會議代替社員代表大會，違規挪用基本農田保護補貼的問題。據瞭解，該經聯社在街道“三資”交易服務站不同意交易的情況下，繞過“三資”平台，將集體地塊通過直接與承租人簽訂租賃合同的方式違規出租。該區紀委監委在嚴肅查處相關問題的同時，推動開展區內農村集體“三資”聯合整治工作，完善“三資”管理制度。



農村集體“三資”是全面推進鄉村振興的重要物質基礎。2023年，廣州市農村集體“三資”超3100億元，村集體總收入超440億元。聚焦重點項目、重大資金、重要環節，該市紀委監委通過開展提級監督、組織專項抽查、緊盯問題整改、運用大數據推進“三資”一張圖監管等，對村（社區）集體“三資”管理政策落實情況開展監督檢查，推動健全“三資”監管體系。



“現在村裡集體用地建房可以自主選擇規劃設計公司，價格也降了。”日前，面對回訪的紀檢監察幹部，已經完成了報建審批手續的白雲區鐘落潭鎮村民老蘇說。



白雲區鐘落潭鎮、太和鎮等地區“三資”規模較大，為加強監督管理，該區紀委監委對鐘落潭鎮進行提級監督。“我們在日常監督中發現，該鎮某村集體用地建房需要到指定的建築設計公司開展設計咨詢，而且價格高流程慢，村民意見很大。”該區紀委監委有關負責同志介紹。區紀委監委循線深挖，嚴肅查處鐘落潭鎮、太和鎮等地基層幹部在審核村民建房資料中收受賄賂等問題，對涉案公職人員進行嚴肅處理。



廣州市農村集體“三資”量大面廣、監管難度大。為及時掌握情況，該市紀委監委開展村集體“三資”提級監督，對“三資”規模較大、管理基礎較為薄弱的村，由各區紀委監委提級監督，形成區紀委監委統籌組織、鎮（街）密切配合、職能部門協同協作的監督機制。該市紀委監委還每年選定11個腐敗問題頻發、違紀違法案件線索較多的村，由各區紀委監委提級推動治理。落實區紀委監委領導聯繫蹲點制度，全面梳理“三資”管理制度漏洞和群眾訴求，以清單化管理壓實相關部門整改責任。“我們還督促各區定期組織區域內交叉互查、聯合檢查，對涉及合同糾紛、產權不清等疑難問題，協調有關部門提級管理指導。”廣州市紀委監委有關負責同志介紹。



近日，從化區鰲頭鎮橫江村內的稻田一片生機勃勃的景象。“以前這裡是一片撂荒地，現在盤活後種上了農作物，等到豐收時，就多了一筆收入。”村民徐大姐說。



