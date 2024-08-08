貴州：找准專項監督結合點突破口

貴州省黔西市紀委監委圍繞旅遊產業化發展跟進監督檢查，助力經濟社會高質量發展。圖為近日，該市紀檢監察幹部在新仁鄉化屋村瞭解旅遊產業項目落實情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月8日電／據中央紀委國家監委網站報導，黨的十八大以來，習近平總書記兩次視察貴州並作出重要指示，要求貴州“推動新型工業化、新型城鎮化、農業現代化、旅遊產業化‘四個輪子’一起轉，走出一條有別於東部、不同於西部其他省份的發展新路”“堅持以高質量發展統攬全局，在新時代西部大開發上闖新路、在鄉村振興上開新局、在實施數字經濟戰略上搶新機、在生態文明建設上出新績”。貴州省紀檢監察機關始終把習近平總書記重要講話和指示批示作為第一政治要件，緊緊圍繞黨中央大政方針加強政治監督，連續3年持續開展圍繞“四新”主攻“四化”專項監督，具體化確定監督任務、精準化糾治突出問題、常態化推進貫徹落實，推動黨中央重大決策部署落實見效。



提高政治站位、堅持系統思維，加強專項監督整體謀劃



堅持高標準謀劃、高起點推動，把專項監督作為一項重大政治任務和系統性工程強化統籌推進。



加強謀劃系統部署。把圍繞“四新”主攻“四化”專項監督納入省紀委全會內容進行專門安排部署，要求全省各級紀檢監察機關要堅決扛起政治責任，推動政治監督走深走實。省紀委常委會多次召開會議對圍繞“四新”主攻“四化”專項監督進行安排部署，委班子成員召開綜合性會議、業務工作會議，到基層開展調研，都把專項監督工作情況作為重點查看內容，督促推進落實。全省各級紀檢監察機關高度重視並狠抓專項監督工作，形成上下整體聯動抓監督的工作格局。



研究細化工作舉措。認真學習習近平總書記視察貴州提出的“四新”“四化”要求，準確把握精神實質和內涵要義，加強與省直有關業務主管部門溝通，研究制定專項監督工作方案，明確監督任務、監督措施和工作要求等，確保專項監督有章可循。市、縣兩級紀委監委參照省紀委監委做法，結合本地區實際，研究制定專項監督實施方案，進一步細化監督任務和監督措施，確保目標聚焦不發散。



完善統籌推進機制。建立省紀委監委領導班子成員牽頭、各監督檢查室具體落實和派駐機構全力協助的專項監督工作推進機制，抽派人員組成調研組對省直牽頭部門履職情況開展實地監督。監督時，先到新型工業化、新型城鎮化、農業現代化、旅遊產業化的重大項目一線，實地查看項目建設情況，再分別與相關省直牽頭責任部門召開座談會，面對面指出監督發現的問題、深入剖析問題產生的原因，推動省、市、縣三級責任主體密切配合，構建橫向到邊、縱向到底的責任落實體系。