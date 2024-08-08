“最是新疆看不夠”網絡傳播活動啟動

2024年8月7日，“最是新疆看不夠”網絡傳播活動在烏魯木齊舉行啟動儀式。圖源：光明網 中評社北京8月8日電／據光明網報導，為學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，多層次、全方位、立體式講好新疆故事，新疆維吾爾自治區互聯網信息辦公室和光明網主辦“最是新疆看不夠”網絡傳播活動，邀請八家土耳其主流媒體網站赴烏魯木齊、伊犁、阿克蘇、喀什等地，以“他”視角拍新疆、寫新疆、講述新疆見聞及新疆故事。8月7日，活動啟動儀式在新疆烏魯木齊市舉行。



啟動儀式上，新疆維吾爾自治區互聯網信息辦公室主任張軍對遠道而來的土耳其客人表示熱烈歡迎。張軍說，新疆網信辦連續三年邀請外籍記者、網絡名人走訪新疆，推出了400餘部既有溫度、又有深度、業態豐富的新媒體產品，以新疆改革發展穩定的成果展現美好新疆形象，以天山南北處處可見的幸福生活破除涉疆謊言，以各族群眾的真情實感觸達12億多網民。張軍說：“希望大家在眼見為實中瞭解新疆，用不同的語言講述新疆，與世界分享一個真實的新疆。”



光明網總裁、總編輯楊穀向與會嘉賓介紹了光明日報、光明網近年來大力開展國際傳播能力建設，打造多語種全媒體對外傳播矩陣，尤其是同土耳其媒體開展合作傳播取得豐富成果等情況。他說：“希望土耳其客人采寫攝制的涉疆報導、新疆故事能夠在土耳其社會及網絡空間得到廣泛傳播，讓土耳其各界和國際社會更加全面客觀瞭解真實的中國新疆。”



土耳其哈裡吉國際時事傳媒總編輯圖恩克·阿克考奇曾經多次到新疆調研，每次來新疆都會有新收穫。圖恩克·阿克考奇說，此行十一人作為土耳其外長哈坎·菲丹到訪新疆後第一支來疆的土耳其媒體代表，將親眼見證新疆高質量建設“一帶一路”核心區的生動實踐。阿克考奇說，新疆可以成為拉近中國和土耳其關係的一個重要因素，講好新疆故事將在促進中土兩國人民民心相通上發揮重要作用。他認為媒體應致力於破除人文交往中的語言和地理障礙，消除虛假信息和消弭誤解。他說：“我們的目標是向土耳其人民更好地介紹新疆，並讓他們認識到這裡蘊藏的巨大潛力。感謝‘最是新疆看不夠’網絡傳播活動讓這一切成為可能。”