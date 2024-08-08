南部戰區戰巡黃岩島：盡在掌握中

（來源：新華社） 中評社北京8月8日電／據大公網報導，解放軍南部戰區7日發布消息稱，當天，解放軍南部戰區位南海黃岩島附近海空域組織聯合戰巡，旨在檢驗戰區部隊偵察預警、快速機動、聯合打擊能力。南部戰區強調，一切攪局南海、製造熱點、破壞地區和平穩定的軍事活動，盡在掌握之中。



“偵察預警表示我具備快速發現在我周邊海空任何範圍的挑釁性行動；快速機動則表明我艦艇飛機能快速出動，趕赴現場採取應對措施；而聯合打擊則是針對任何對我實施侵犯行為的勢力實施海空聯合反制，確保海空控制權，掌握主動權，並根據情況進一步展開打擊行動，維護我領土主權和海洋權益。”知名軍事專家張軍社7日向大公報指出，“偵察預警、快速機動、聯合打擊”這三種能力是解放軍對一切挑釁性行動採取的有針對性的作戰程序和措施，表明解放軍有能力捍衛國家主權安全和領土完整。



近期，個別國家尤其是菲律賓，自以為依仗美國撐腰打氣，在南海不斷對中國進行挑釁，破壞地區和平穩定。據報導，菲律賓、美國、加拿大和澳洲的海、空軍7日開始在菲律賓專屬經濟區開展為期兩天的多邊海上演習。這是十天之內菲律賓拉攏域外國家進行的第三次演習。



“但其實美國這些國家並不會在關鍵時候為菲律賓‘火中取栗’，它們不過將菲律賓作為打壓其他國家或競爭對手的一枚棋子。棋子終會被拋棄成為棄子。”張軍社強調，南部戰區組織兵力在黃岩島附近海空域組織聯合戰巡，目的就是為了更好地捍衛國家的領土主權和海洋權益。菲律賓應該清醒認識到，通過協商談判管控和解決爭端是唯一正確的道路。“如果企圖依仗美國等域外勢力去挑釁，是不會有好果子吃的。”