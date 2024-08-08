上月出口升7%　﻿中國外貿強韌下半年續向好

前七個月，中國進出口規模24.83萬億元創歷史同期新高。（大公報） 中評社香港8月8日電／大公報報導，外圍經濟持續疲弱，中國經濟一枝獨秀，上半年GDP增5%。踏入下半年表現延續強勢，其中整體外貿保持穩定增長，顯示穩經濟措施成效。7月份進出口總值同比增長7.1%，當中出口增長7%，連續四個月錄得正增長，而進口更增長7.2%超過市場預期，較6月份下跌2.3%明顯改善。中國海關總署表示，外貿保持穩中向好態勢。經濟學者表示，中國持續加大“穩外貿”政策支持力度，預計下半年進出口將延續擴張趨勢，為整體經濟增長注入動力。



中國海關總署昨日公布7月份最新外貿數據，以美元計價，無論整體貿易、出口、進口均錄得7%或以上升幅，貿易順差846.5億美元。總結今年首七個月進出口同比增長3.5%；其中，出口增長4%，進口增長2.8%，貿易順差擴大7.9%至5180億美元。



以人民幣計價，7月份進出口總值36758億元（人民幣，下同），同比增長6.5%，其中，出口增長6.5%，進口增長6.6%。今年前7個月累計，總值24.83萬億元，同比增長6.2%；其中，出口增長6.7%，進口增長5.4%。



海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，外貿保持穩中向好態勢。首七個月進出口規模創同期新高，按年、按月均錄得增長，其中同比增速連續四個月保持在5%以上水平。



供應鏈回流 推升進口增速



事實上，面對外圍經濟疲弱，包括美國勞工市場轉差，且經濟陷入衰退風險上升、歐洲主要經濟體6月PMI（採購經理指數）全面下滑、日本首季GDP按季年收縮2.9%等，中國外貿穩定增長得來不易。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，上月美元計價中國出口展現出較強韌性，“外貿領域不俗的表現，將對三季度中國經濟增長帶來直接利好”。中國民生銀行研究院宏觀研究中心主任王靜文分析，中國產品的性價比優勢、外貿多元化戰略，以及上年同期基數的逐漸下降等，共同推升出口增速。



廣開首席產業研究院宏觀高級研究員羅奐劼認為，中國出口結構的不斷改善、貿易夥伴多元化戰略的持續優化，以及低基數效應等，是今年以來中國出口保持穩健增長的主因。當前內地大宗商品價格走勢相對平穩，隨著中國經濟的穩步﻿復甦，內需端已有所回暖，加之部分供應鏈回流內地，推動進口增速“由降轉升”，且升幅遠勝預期。另有分析認為，內地推出刺激內需措施見效，消費需求上升從而拉動進口表現。



穩外貿政策效果顯現



展望今年餘下時間的外貿表現，周茂華認為，今年以來中國持續加大“穩外貿”政策支持力度，外貿紓困、幫扶政策效果也持續顯現。在中國貿易基礎條件扎實、外貿支持力度不減，外貿企業也積極適應全球市場新變化的背景下，考慮到出口領域轉型升級和結構優化，以及外貿新動能的穩步增強，下半年中國出口有望延續溫和擴張，進口方面亦有望保持擴張、繼續改善。

