滑起來、跳起來、飛起來——生活方式動起來

在上海濱江滑板公園，滑板愛好者腳踩滑板自由滑行。圖源：新華社 中評社北京8月8日電／據新華社報導，這個夏天，萬眾矚目的巴黎奧運會正如火如荼進行中。除了傳統的競技類運動項目，備受關注的還有霹靂舞、滑板、衝浪與攀岩運動項目，它們是本屆奧運會新增設的四個大項。



滑板的“街頭範”、霹靂舞的酷炫風、競技攀岩的力量感……新興運動項目引領的新風尚，不僅吹進古老的奧林匹克殿堂，也吹進千家萬戶的日常生活。



從街頭到賽場



滑板運動起源於20世紀50年代末，由衝浪運動演變而來，並在80年代成為街頭文化的一部分。不受季節和場地的限制，只需要在街頭準備一塊滑板，滑行者就可以體會到滑雪和衝浪般的自由與快樂。



而作為一項體育賽事，滑板項目於2021年在東京奧運會首次亮相，並被今年的巴黎奧運會列入新增大項。從街頭到賽場，滑板運動正在獲得越來越高的社會關注度。



塞納河畔，中國代表團的新生力量令人驚喜。在滑板女子街式賽決賽中，首次參加奧運會的14歲小將崔宸曦斬獲第四名，同為滑板運動員的鄭好好今年衹有11歲，是中國代表團年齡最小的參賽選手。



在中國，滑板這項新興城市運動正在快速發展。上海市滑板隊領隊、國家級裁判鄒傑表示，目前上海市滑板的註冊運動員已超過470人，光是去年就增加了近200人。與此同時，對滑板感興趣的青少年也越來越多，上海有不少年輕家長願意陪孩子參加滑板訓練。



除了上海，北京、廣州、成都等城市也有眾多滑板愛好者。滑板本身甚至成為了一種交通工具，許多人滑著滑板去上班、去上學。滑板運動已然成為融入日常的生活方式，而滑板愛好者也在用腳步為新時代的全民健身寫下生動注腳。