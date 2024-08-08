八達通發現偽冒短訊　籲市民提防

中評社香港8月8日電／大公報報導，偽冒SMS短訊騙案時有發生，多間機構近日先後提醒市民提高警惕，慎防受騙。八達通昨日提醒市民，八達通不會透過SMS短訊向客戶發送載有未經授權的第三方公司網站的超連結。市民要保護自己以防墮入“網絡釣魚”陷阱，在點擊任何短訊、電子郵件或網站的可疑超連結之前，應“三思而後行”。八達通表示，已通知香港金融管理局，八達通絕對不會透過短訊或其中所載的超連結，要求客戶核實個人及／或賬戶資料。



保險業監管局亦呼籲市民提高警覺，留意偽冒由保監局發出的付款要求。保監局表示，最近再次收到公眾查詢有關一些標題為“Insurance Authority Certificate”或“Capital Insurance Certificate”的可疑發票，上面載有虛構的保監局資料和印章，要求收件人付款。發言人重申，保監局從未就任何與上述兩個名稱有關的事項發出發票，亦不會發出任何保單，已就虛假宣稱報警。



WeChat Pay HK近日發出防騙提示，指近期有騙徒假冒微信／WeChat致電或發送詐騙短訊，以“百萬保障／資金安全保險到期”或“賬戶被凍結需點擊連結解凍”等誘騙用戶。WeChat Pay HK提醒，提防假冒微信／WeChat客服和工作人員電話及視訊詐騙，妥善保護個人資料絕不向陌生人提供。