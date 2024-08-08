陝西漢中發現保存完整的大熊貓化石。圖源：新華社 中評社北京8月8日電／據新華社報導，近日，在陝西漢中境內一處溶洞內，科研人員發現了一具較為完整的大熊貓化石。



綜合頭骨形態、牙齒結構特徵及矢狀脊發育程度等因素，專家初步判斷該大熊貓可能為成年雌性個體，保存的完整程度在國內較為罕見，具有很高的科研價值。