迪士尼季賺26億美元　流媒體業務首次盈利

中評社香港8月8日電／香港商報網報導，當地時間7日，迪士尼公布2024財年第三財季（截至6月29日的三個月）財報。



據彭博報導，迪士尼第三財季營收和利潤雙雙超過市場預期，並上調全年盈利指引，公司流媒體業務首次實現盈利，但主題樂園依舊疲軟，給這家主題樂園巨頭帶來了陰影。



迪士尼表示，美國和加拿大主題公園營業收入同比下降6%，至13.5億美元，海外營收緩慢增長。迪士尼警告，需求的放緩可能會在未來幾個季度持續。



第三財季營收達到232億美元，超出了市場預期的231億美元，較去年同期的223億美元增長3.7%。迪士尼第三財季扭虧為盈，從去年同期的虧損4.6億美元（當時該公司進行了大規模重組和減值）轉為盈利26.2億美元，市場預期19.4億美元。調整後每股收益（EPS）為1.39美元，超出了分析師預期的1.19美元，較去年同期的1.03美元增長35.0%。



迪士尼將全年調整後EPS增長預期從25%上調至30%，並表示第四財季流媒體盈利能力將繼續改善，DTC娛樂（第三財季虧損1900萬美元）和ESPN＋ 預計均將實現盈利。迪士尼在聲明中表示：“我們對公司的發展軌跡保持樂觀，未來幾年利潤率將基於多個因素上升。”



所有流媒體套餐趁勢加價



第三財季，流媒體業務實現了63.8億美元的營收，營業利潤達4700萬美元，相比去年同期的5.12億美元虧損，實現了歷史性的轉變。迪士尼表示，雖然流媒體業務利潤很小，但首次扭虧為盈具有重要的象徵意義。

