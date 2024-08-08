富權：盧秀燕參選國民黨主席“有辣有唔辣”

中評社香港8月8日電／澳門新華澳報8日發表富權文章：盧秀燕參選國民黨主席“有辣有唔辣”。以下為文章內容。



中國國民黨籍前“立法院長”王金平、台中市長盧秀燕等台灣地區中南部藍營要角，昨日在一家酒店餐敘。雖然這場宴會是由八十二歲的台中地方領袖、前國民黨“立委”蔡鈴蘭作東，並以讓中南部的現前國民黨“立委”及縣市首長，趁“父親節”聚會，但人們卻將之視為中南部的地方派系勢力的“挺盧大會”，而且“大搞手”就是地方派系勢力的總代表王金平。



王金平近來“挺盧”頗為熱心。這除了是他出於希望能夠幫助國民黨奪回政權的“公心”之外，可能也含有某些“私心”，包括對國民黨主席朱立倫的某些不滿情緒，而且也要籍此重振自己地方派系勢力精神領袖的“軍威”，希望能夠再次發揮當年在高雄市長選舉時，為韓國瑜組織了三場大型造勢，從而將韓國瑜由“空軍”轉型為“陸軍”的實力。而在“二零二四”大選中，國民黨中央似乎是沒有重視他的能力和實力，讓他“有勁無處使”。



在距離明年八九月間國民黨主席將會換屆改選還有整整一年之際，王金平開始行動了。他不顧朱立倫有意爭取連任，及國民黨內還有幾位“大咖”也有意參選的情勢，熱心遊說盧秀燕參選，並希望能夠在進一步，在“二零二八”大選時，推出盧秀燕代表國民黨參選。



因此，王金平上個月就開始行動，在高雄市路竹區的老家席開十六桌，宴請盧秀燕。而昨日更是直接在盧秀燕的“地盤”台中市“擺攤”，儼然是為推動盧秀燕“更上層樓”的“挺盧大會”。餐宴由蔡鈴蘭作東，許多前任、現任國民黨“立委”、中南部縣市長為座上賓。包括曾任國民黨主席的“立法院副院長”江啟臣，國民黨“立委”蘇清泉、張嘉郡、馬文君，前國民黨“立委”呂學樟、黃昭順、潘維剛，嘉義市長黃敏惠、前彰化縣長卓伯源、前新竹縣長邱鏡淳等，共有三十多人出席。雖然多數是“本省掛”，但也有不少是“外省掛”，因而已經超越了“地方派系勢力”的範疇。



當然，由於時間尚早，而且國民黨內也有一些“大咖”在虎視眈眈明年黨主席改選，以至“二零二八”大選的情況下，王金平和盧秀燕都很低調，避免“槍打出頭鳥”。因此，兩人昨日都是對外聲稱這場餐宴是為了慶祝“父親節”，只是定期聚會。但當有參與者直稱盧秀燕是國民黨主席及“二零二八”大選的第一人選時，王金平也脫口而此地說，“只要盧秀燕有意願，那就是好人選。”

