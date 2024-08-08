山東定陶：文化社區中的“學”與“樂”

中評社北京8月8日電／據新華社報導，室外烈日炎炎，屋裡熱火朝天。家門口的社區黨群服務中心裡，書法繪畫、短視頻剪輯、舞蹈、武術等文化培訓課正在進行。居民們學得專心致志，老師們教得細致入微，課堂討論熱烈，氛圍活躍……這是記者近日在山東省菏澤市定陶區濱河街道董河社區採訪時看到的情景。



足不出“戶”的課堂，請來了專業教師。家住董河社區的潘朵拉流行舞培訓學校負責人楊衛星，從事教培行業已有10年。1年前，他接到社區幹部的邀請，由潘朵拉培訓學校的專業舞蹈老師為社區居民開設中國舞、流行舞培訓課程。



“如今，每周的舞蹈課成了社區居民期待的時刻，大家不僅能鍛煉身體，還可以增長才藝，孩子們覺得跳起來很帥。”培訓學校舞蹈教師蔡萍萍說。



社區搭好文化舞台，年輕人也有了“唱戲”的機會。在舞蹈教室旁的兒童五子棋課上，韋嘉和幾個年輕老師正在指導孩子們下棋。“每天陪孩子們下下棋、做做手工，我們看到孩子們的成長都很開心，同時也豐富了我們的暑假生活。”韋嘉是一名大二學生，同時也是董河社區年輕志願者中的一員。



“董河社區是定陶區文化社區建設的試點之一。近年來，為更好滿足轄區居民在文化生活、技能學習等方面的發展需要，我們充分利用社區的文明實踐陣地和公共文化服務資源，發動社區居民和青年志願者協會，積極開展各類文化培訓課程，深受大家歡迎。”董河社區黨委副書記楊營營說，以面向社區孩子的暑假課程為例，孩子們有了安全的活動去處，家長們也更放心。



夜幕降臨，循著歡歌笑語聲，記者來到定陶區“陶小樂”文化夜校。“今年3月份以來，夜校已經開展7期，開設課程涵蓋葫蘆絲、嗩呐、短視頻剪輯等多個領域，參加活動人數已達到1000餘人，不少課程‘一課難求’。”定陶區新時代文明實踐中心工作人員呂兆錄擅長多種樂器，現在也是文化夜校的一名嗩呐老師。