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福建連城：夜賞非遺展風華
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2024-08-08 13:15:48
中評社北京8月8日電／據新華社報導，近日，在福建省連城縣四角井歷史文化街區，暑期“連城非遺奇妙夜”活動精彩上演，吸引八方遊客和當地民眾共享這場非遺盛宴，感受中華傳統文化的魅力。
非遺薈萃，巡游聯歡，“沉浸式”體驗是本次“連城非遺奇妙夜”的最大亮點。當晚，姑田游大龍、璧洲花燈及英歌舞隊等巡游隊伍穿梭游走在城市街頭，令人目不暇接，盡享傳統非遺文化之瑰麗。
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