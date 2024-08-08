“非遺武林大會”在青島舉行

中評社北京8月8日電／據新華社報導，山東青島，這座充滿活力的城市，不僅有令人陶醉的自然風光，也有著深厚的武術文化底蘊。武術作為國家級非物質文化遺產，在這裡生根發芽。近日，“2024年國家級非物質文化遺產武林大會暨青島市非物質文化遺產傳統武術交流賽”在青島舉辦，眾多武術非遺傳承人齊聚島城，切磋交流，各展身手。