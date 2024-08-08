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河北唐縣：明伏石窟
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2024-08-08 13:17:58
中評社北京8月8日電／據新華社報導，明伏石窟位於河北省保定市唐縣明伏村北唐河南岸，分上、中、下三層，窟內西壁存43尊佛像，最大的高60厘米，最小的高9厘米，大多數高28厘米左右，佛像雕刻工藝精細嫻熟，衣褶疏稀勻稱，線條流暢自然，具有典型的唐代造像風格。東側石壁上有三處壁畫痕跡。1993年，該石窟被列為河北省文物保護單位。
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