仇長根：國家統一歷史進程中的港台關係

第六屆“台港澳法治前沿”暑期研修班8月5日開幕。 中評社北京8月11日電／南開大學法學院台港澳法研究中心、深圳大學港澳基本法研究中心、深圳市中立法律服務社8月5日聯合舉辦第六屆“台港澳法治前沿”暑期研修班，30多所高校60多名本、碩、博士生參加。華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根應邀就“國家統一歷史進程中的港台關係”作演講。仇長根指出，港台關係是兩岸關係中的特殊關係，在兩岸關係和平發展中發揮了特殊的積極作用。在當前台海形勢波詭雲譎、嚴峻複雜的情勢下，應不斷深化港台關係融合發展，加強港台社團交流、青年交流等，進一步發揮香港在國家統一歷史進程中的特殊作用。



仇長根表示，歷史上港台關係密切，源遠流長。1949年至1987年，兩岸隔絕38年之久，但港台人員往來、經濟貿易、海空航運從未斷流。兩岸交往大門打開後，香港作為兩岸“中介地”和“橋梁”，發揮了不可替代的重要獨特作用。尤其，港台關係作為兩岸關係中的特殊關係，作為兩岸關係中不可忽缺的重要組成部分，在國家統一進程中具有特殊性與重要地位。上個世紀，多位“密使”穿梭於港台與兩岸之間，為爭取“和平談判”，實現國家統一而努力。1986年5月3日“華航事件”在香港談判，迫使蔣經國放棄“三不”政策，這是國共內戰後雙方官員的首次接觸。著名的1992年“兩會”香港商談，達成一個中國原則和“九二共識”。2005年4月中國國民黨主席連戰“破冰之旅”，時值兩岸尚未能直航，連先生經港轉機赴京，與時任中共總書記胡錦濤會面，並達成“五項願景”，其中最重要的是確定“九二共識”做為兩岸關係政治互信的重要基礎。



仇長根指出，“和平統一、一國兩制”方針是史無前例的偉大科學創舉。實踐證明，用“和平”的方式解決國家統一問題，成本最低，代價最小。香港回歸27年，“一國兩制”實踐取得巨大成功，極具生命力。數據顯示，1997年香港財政儲備3700億港元，至2024年3月達6868億港元；1997年香港外匯儲備928億美元，至2023年12月底達4255億美元。香港目前仍然是世界最自由經濟體之一，外國駐港領事機構有119家；外資駐港公司逾9039家；世界百大銀行超過70家在香港營業。香港是法制社會，世界知名律師雲集，有超過9700名執業律師。

