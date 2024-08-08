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文化送下鄉 文明築鄉風
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2024-08-08 13:20:39
中評社北京8月8日電／據新華社報導，為豐富老百姓的文化生活，2023年起，浙江省嘉善縣選派理論宣講、文化藝術等6個方面的人才駐村擔當文化特派員，目前共有20名縣級文化特派員活躍在鄉間，開展活動800餘次。
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