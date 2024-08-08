文化送下鄉　文明築鄉風

中評社北京8月8日電／據新華社報導，為豐富老百姓的文化生活，2023年起，浙江省嘉善縣選派理論宣講、文化藝術等6個方面的人才駐村擔當文化特派員，目前共有20名縣級文化特派員活躍在鄉間，開展活動800餘次。