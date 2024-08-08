傳承京味文化　賦能美好生活

中評社北京8月8日電／據光明網報導，近期，以“遇見北京味道”為主題的2024北京國際美食薈活動正式拉開帷幕。本次活動推出“美食·享”“美食·游”“美食·賞”3個板塊，圍繞本土美食、國際美食等10個方面，集中開展近80場餐飲活動。消費者置身其中，可盡享北京味道、感受京味文化。京味文化承載著北京人民的獨特記憶和價值觀念，是城市魅力的重要來源，與源遠流長的古都文化、豐富厚重的紅色文化、蓬勃興起的創新文化一起共同書寫了首都文化發展的大文章。



習近平總書記向2023北京文化論壇致賀信時指出，北京歷史悠久，文脈綿長，是中華文明連續性、創新性、統一性、包容性、和平性的有力見證。保護好傳承好利用好京味文化，有利於將北京的文化優勢轉變為發展優勢，進一步傳承弘揚中華優秀傳統文化，建設中華民族現代文明，促進各國文明交流互鑒，繁榮世界文明百花園。



近年來，北京持續深化全國文化中心建設，在歷史文化遺產、非物質文化遺產等方面大力保護傳承發展京味文化，不斷賦能美好生活。胡同、四合院、大栅欄、琉璃廠等作為京味文化的有機組成部分，在文化遺產保護中得到不斷更新；各類演藝空間與產業園區、商業綜合體、會館深度融合，成為人們感受體驗京味文化的新空間；北京烤鴨等飲食文化、京劇相聲等傳統藝術、燕京八絕等傳統工藝、傳說童謠等民間文學活力迸發，多個文化消費場景為觀眾帶來一場場文化盛宴。書香北京、演藝之都、博物館之城建設都為京味文化增添了新的氣息和味道。



邁上新征程，為更好回應廣大民眾對文化繁榮發展的新要求，在更高水平上推進全國文化中心建設，為建設中華民族現代文明和構建人類命運共同體貢獻力量，需要深入挖掘京味文化內涵，在融入大眾、融入生活中不斷傳承、守正創新，以開放的心態走向世界、擁抱未來。



深度挖掘京味文化的內涵要義，充分闡釋其時代價值。京味文化以北京都城性質為基礎，形成了鮮明的地域特色。北京“左環滄海，右擁太行，北枕居庸，南襟河濟”，地處交通要道，本來就是中原農業文化和北方游牧文化交流交融之地，成為都城後又形成了“八方人口匯京師”的局面，不同的地方文化在此匯聚。近代以來，京味文化又吸納了大量西方文化元素，兼容古今中外，融禮俗文化於一體，具有雅俗共賞、多元包容的鮮明特徵，體現出中華民族開放包容、兼收並蓄的文化胸懷。京味文化深受儒家思想的影響，浸潤其中的當地居民養成了一種注重誠信、講究禮儀、顧全大局、通達和氣的優秀品質，體現著重要的時代特徵與人文情懷。