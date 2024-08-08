港專學生：港生北上交流，國情教育有效管用

“心系家國系列─青年看祖國”的大運河團。（圖源：大公報） 中評社北京8月8日電／據大公報報導，港生北上交流有助增加國民身份認同。香港專業進修學校（港專）26位本港青年於今年7月分別到訪江蘇、貴州及上海進行交流活動。昨日，港專學生分享其參與心得感受。有學生表示，自己隨團參觀侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館時悲憤交加，深感國家如今自強、富強之不易，更為自己身為中國人而自豪。形容這樣的國情教育有效管用。



“在上海夜游一江一河時，一邊是以前的歷史建築，另一邊是現代建築，我感受到巨大視覺衝擊”，此次前往上海交流的學生宋超結回憶道。她講述說，自己小時候去過上海，只記得有很多租界建築物，但此次見識到上海的發展、看到成為文化旅遊區的外灘，感受到這座城市“毋忘歷史，但亦不停下自己前進的步伐”。



宋超結正就讀於語言及企業傳訊高級文憑（日語），家人起初對此並不支持。“我的爺爺有參加抗戰，家里人對我學習日本文化感到不能接受，但我覺得知己知彼才可以百戰百勝”，她相信，對日本文化及東亞文化有更多認識，能促進雙方溝通合作，增進彼此的瞭解，擴闊視野。



必須銘記南京大屠殺歷史



就讀於應用教育文憑（警察備考訓練）的呂特希此次隨團去江蘇交流。他在信息化、資訊化程度很高的無錫等城市，見識到技術走進民生，感受到當地人“很用心去打造美好生活”。經此一游，他對自己作為中國人的身份更感自豪。



呂特希此次亦隨團去到侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，見到遇難者的大頭照時，他悲憤交加：“怎麼一個個寶貴的生命要承受如此殘酷的戰火摧殘？”也因此，他更感和平的寶貴。而靜海寺是中英兩方進行有關《南京條約》談判的地方，參觀此處，他亦感受到國家已從屈辱中走出，如今的富強來之不易，“大家要團結在一起，才能國安、家安”。呂同學亦在現場高歌《我的祖國》，歌聲宏亮鏗鏘。

