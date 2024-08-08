做好規劃突出重點　免同質化發展

中評社北京8月8日電／據大公報報導，德勤中國副主席施能自表示，三中全會《決定》向大家解答了一些有關中國經濟高質量發展的疑問，工商界未來應注重推動生產關係及頂層設計相關性和整合性，並建立有序的生態圈，讓不同的利益相關者資源有效的綜合發展。



“過去我們是摸著石頭過河，這是改革開放40年的主要發展方式，也是取得今天的成果因素。但是面向今天百年之大變局，我們需要有新的一個發展路徑來保障我們可以持續和高質量發展。”施能自說，過去在產業發展的過程中，會出現各個地方同質化發展的現象。十幾年前，他曾幫企業特別是在建材行業中許多水泥廠和鋼鐵廠去整合，兼併和去庫存的咨詢工作，這些都是由於業者因為看到市場有發展潛力，就一窩蜂和同質化的發展，忽略了當地資源、土地規模、管理能力等因素。



需建立有序生態圈



《決定》特別是強調健全，因地制宜發展新質生產力體制機制，施能自表示，未來工商界發展應更加注重系統集成，突出重點及改革實效，並注重推動生產關係以及頂層設計相關性和整合性。



完善服務業體制機制方面，施能自認為，應注重生產性服務的融合發展。他舉例，在科技創新發展中需要建立一個有序的生態圈，讓不同的利益相關者資源有效的綜合發展，這是包括政府、企業、學校、科研機構、金融服務、商業服務、城市服務等不同的領域有序的相互支持，從人才、技術、成果轉化、量產到市場的應用形成有機的結合。施能自說自己過去幫助工業園區作戰略規劃時，只是注重從單一的產業環節規劃，忽略整個生態圈和產業鏈的協同發展，例如汽車製造業，不只是吸引製車廠的投資，還有配套原料和服務，要強調如何在生產要素的機制上做更好的規劃，這是一個進步和好的經驗總結。