發展新質生產力　香港需因地制宜

左圖：施能自看好香港生物醫藥產業的發展。右圖：香港多間大學在科研領域均居於全球大學前列，越來越多把研究成果轉化為商品。（圖源：大公報） 中評社北京8月8日電／據大公報報導，習近平主席給包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家的回信，連日來在企業家和廣大港人中引發熱烈反響。



中央港澳辦主任夏寶龍日前在對香港各界貫徹習近平主席回信精神提出指導意見時，再次提出要“三變”。多名政商界人士向《大公報》表示，香港在識變、應變、求變的過程中，應加大資源投入、有聚焦性的發展，並吸引新的資源，劃分與內地城市不一樣的功能和發展路徑，從而發揮聯通國際的功能來支持國家對外開放的發展。香港需要因地制宜發展新質生產力，如運用現有優勢，把醫藥器械相關產業作為主賽道，與大灣區內地城市協作建設“生命科技產業園區”，打造大灣區新質生產力示範區。＼大公報記者 龔學鳴



德勤中國副主席施能自向《大公報》表示，二十屆三中全會《決定》和會議精神，解答了國家在全面深化改革中如何推進中國式現代化。香港需要深入認識中國式現代化的深化改革內涵變化，特別是經濟和對外開放的領域在哪裡；香港現在有哪些具體的優勢能夠支持國家的深化改革，同時要認識到香港目前需要加強轉型方面以及需要拋棄過去的包袱，自身求變應對世界大變局以及國家的發展戰略。



施能自：有所選擇細分產業賽道



施能自認為，香港需要因地制宜發展新質生產力。“香港正在發展國際創新科技中心建設，大力發展新興產業包括是人工智能，生物醫藥，新能源，新材料，高端製造業等，但也要考慮香港現在的資源有限。”他呼籲，特區政府需要有所選擇，再重點細分產業賽道，如生物醫藥，可以考慮就重點選擇醫藥器械相關範疇為主的賽道，因為香港的醫療系統已經得到國際認可的加持，可以更有效地應用和發展。



立法會議員鄧家彪同樣看好生物醫藥產業的發展。“香港的醫藥器械科研有國際實力，但受限於土地資源和生產成本。”他建議，特區政府在大灣區廣東省城市，政府間協作建設“生命科技產業園區”，包括醫藥器械、生命科技、樂齡科技的測試和製造，為園區制定產業政策和金融渠道，以及規定一定比例的香港科研人員在產區就業，既保障香港科研人才發展機會，也能以促進大灣區各市人才互通互補。