山東曲阜：“文化＋人才”驅動高質量發展

中評社北京8月8日電／據光明網報導，文化為魂，人才為本。山東曲阜立足孔子故里、儒家文化發源地的優勢，創新實施文旅融合高質量發展人才建設提升工程，因地制宜培育新質生產力，以“人才驅動”探索傳統技藝現代應用、凝聚非遺產業鏈條，以優秀傳統文化為依托促進旅遊消費市場升級、打造文旅集聚區，推動文旅產業在守正創新中不斷做大做強，打造文化傳承高地、人才集聚高地。



為非遺傳承注入人才動能



7月18日，在曲阜市琉璃瓦廠有限公司院內，一排排形似半面竹子的黃色琉璃筒瓦整齊地碼放著。手工捏作車間裡，61歲的國家級非物質文化遺產代表性傳承人、全國鄉村工匠名師琉璃瓦匠王樹寶正專注地製作1.8米高龍吻塑型。隨著手指翻轉、泥屑落下，龍形在泥坯上漸漸清晰。



曲阜坐擁76萬餘件文物，還有琉璃燒制、金石篆刻、孔府菜烹飪等24項國家級、省級非遺技藝。文物保護修繕，人才和技藝是關鍵。如何應對非遺傳承人“有藝可傳，無人可教”？曲阜以“文化＋人才”為切口，將非遺技藝的人才培育與非遺保護傳承相結合，成立“非物質文化遺產展演團”，命名11所中小學校為“蓓蕾藝術工作站”，開展“剪紙特長班”“席編社團”等非遺傳承普及活動，累計開展教學和志願活動400餘場，直接授課學生3000餘人。



目前，曲阜已培養國家級非物質文化遺產代表性傳承人3人、省級非物質文化遺產代表性傳承人16人，培育形成了一支超300人的非遺傳承人才隊伍，以人才引育助力非遺傳承，推動非遺傳承保護創造性轉化、創新性發展。