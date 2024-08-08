香港特別行政區國家安全展覽廳開放

中評社北京8月8日電／設於香港歷史博物館的“香港特別行政區國家安全展覽廳”昨日起向公眾免費開放。昨早10時前，展廳外已經有市民排隊等候進入。當日全天展廳內人流絡繹不絕。月球土壤、雪龍二號模型，以及“黑暴”期間警方使用的裝備、旗幟等展品，都吸引了不少市民和遊客駐足觀看。



觀展的市民向大公報記者表示，國安才能家安，香港在社會穩定下，才可以繼續拚經濟、惠民生。＼大公報記者 龔學鳴（文） 黃洋港（圖） 鄧浩朗（視頻）



激發年輕一代對國家歸屬感



國家安全展覽廳由特區維護國家安全委員會主辦，是特區首個有系統地介紹國家安全的專廳，也是特區首個實體國家安全教育基地。展覽廳面積逾1100平方米，分六個區域，介紹中華人民共和國的成立、國家象徵標誌的設計、總體國家安全觀的20個安全領域、“一國兩制”和香港的維護國家安全法律等，並設影院播放短片讓觀眾回顧中國近代史和認識國家安全的重要性。



市民羅女士展覽一開放就入場參觀，和孩子仔細地看完了每個展版。她表示，前一晚看新聞知道展廳今天開放，趁孩子還在放暑假帶她來看看。羅女士認為，這是香港年輕一代需要瞭解的事情，可以更好地激發他們對國家的歸屬感和主人翁意識。



來自內地的王同學同樣在電視上看到展廳開放的新聞，因而專門來參觀。他說，以前看的展覽更多介紹國家發展的成就，因此對國安展覽感好奇。



展廳亦吸引了不少外國朋友前來參觀，瞭解香港的真實情況，有市民熱情地向他們講解中國和香港的歷史。

