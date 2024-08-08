議員：凝聚愛國愛港力量　貢獻國家發展

中評社北京8月8日電／據大公報報導，7月30日，習近平主席給包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家回信，對他們予以親切勉勵，傳遞了習近平主席對香港企業家的親切關懷與殷切期待。立法會議員葛珮帆表示，將牢記習主席的囑托，繼續全力支持特區政府依法施政，勉勵香港各界更積極主動融入國家發展大局，識變、應變、求變。立法會議員陳沛良認為，習主席的回信冀望祖籍寧波，乃至全國其他地方的香港企業家們，都能夠繼續凝聚愛國愛港愛鄉力量，傳承前輩優良傳統與愛國精神。



勉各界融入國家發展大局



葛珮帆指，習主席的回信內容意義重大，充滿對香港商界的期望及重托。她將牢記習主席的殷殷囑托，身為立法會議員及創科界的一分子，她會繼續全力支持行政長官和特區政府依法施政，並勉勵香港各界及年輕人更積極主動融入國家改革開放大局，積極識變、應變、求變，為以中國式現代化推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。她表示非常敬佩“寧波幫”艱苦奮鬥、愛國愛港愛鄉的桑梓情懷，及祖籍寧波的香港企業家，在國家發展新階段繼續傳承上一代報國精神的願望和決心。



陳沛良表示，習主席的回信令人深感鼓舞，信中字裡行間彰顯了對“寧波幫”前輩們愛國愛鄉的優良傳統、為家鄉建設及祖國發展貢獻力量的充分肯定及親切勉勵。在他看來習主席的回信同時亦是勉勵、希望祖籍寧波乃至全國其他地方的香港企業家們能夠繼續凝聚愛國愛港愛鄉力量，傳承前輩優良傳統與愛國精神，守正創新、承前啟後，繼續在強國建設、民族復興的偉業中發揮自身所長，貢獻香港力量，服務國家所需。



葛珮帆及陳沛良在回信當天於浙江寧波考察，其間參觀了“寧波幫博物館”，瞭解到“寧波幫”走出寧波、重工興商，形成了心系祖國、步履四海的商人群體，為祖國和家鄉的建設作出積極貢獻的歷史。