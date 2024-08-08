青春版昆劇《牡丹亭》人才培訓開班

中評社北京8月8日電／據光明日報報導，8月6日，由東南大學負責的“青春版昆劇《牡丹亭》青年表演人才培訓”在江蘇省蘇州昆劇院正式開班，這是國家藝術基金2024年度資助項目。



青春版昆劇《牡丹亭》由作家白先勇擔任總製作人兼藝術總監，該版本2004年一經問世即形成演出熱潮。今年是青春版昆劇《牡丹亭》首演二十周年，該劇累計演出500餘場，進場觀眾超過80萬人，足跡遍布國內眾多城市，以及亞洲、美洲、歐洲的多個國家，已成為中國昆劇的一張世界名片。



據東南大學藝術學院黨委書記趙天為介紹，作為歷史上最早開展昆曲教學的學校之一，東南大學和昆曲有著長達一個世紀的深厚淵源，此次攜手江蘇省蘇州昆劇院通過“最古老＋最青春”的藝術實踐方式，弘揚中華優秀傳統文化。該項目邀請青春版昆劇《牡丹亭》專家團隊和參演青春版昆劇《牡丹亭》的原班人馬擔任授課教師，招募並篩選優秀的高校學子學習、傳承青春版昆劇《牡丹亭》，力圖培養出一個高水準的學生昆劇演出團體，傳承昆劇、傳播昆劇。同時，構建“昆曲藝術＋高校學生”的藝術傳承模式，彰顯高校在非遺保護傳承方面的使命和責任，實現高校“以美育人，以美化人”的美育浸潤。



白先勇通過視頻表達了祝福與展望，他期待通過本次項目，讓更多年輕人深入參與昆劇藝術的傳承與傳播。



薪火相傳育英才，餘音繞梁頌真情。東南大學副校長孫立濤教授向俞玖林、沈豐英、呂佳等12位青春版昆劇《牡丹亭》演員頒發了授課教師聘書，在培訓期間他們將從昆曲的唱念做打、表演身段、配樂演奏等多個方面進行傳授。



據悉，培訓班學員來自中國戲曲學院、同濟大學、上海戲劇學院、東南大學、南京藝術學院、澳門理工大學等29所高校，他們自幼熱愛戲曲，有著多年的基本功訓練。學員們將接受3個階段的集中培訓，學習70天後，學員們將在結業儀式上進行2個小時的匯報演出，用所學技藝展示《牡丹亭》中的《游園》《驚夢》《言懷》《道覡》《離魂》《冥判》《憶女》《幽媾》《回生》九折小全本，以親身體驗傳承昆劇藝術。