培養更多創科人才　助力中國式現代化

中評社北京8月8日電／據大公報報導，近日，國家主席習近平給包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家回信，對他們予以親切勉勵。習主席的回信亦鼓舞本港創科界人士堅定信心，更好地積極作為。他們指出，香港具有基礎科研實力強、法律健全、包容性強等優勢，在發展創科的過程中要積極主動融入國家改革開放大局，可在人才集聚和培養、研發成果落地上與內地加強合作，為中國式現代化建設添磚加瓦。＼大公報記者 趙之齊



人才是創科發展的關鍵因素。立法會議員、香港中文大學工程學院副院長（外務）黃錦輝表示，香港要發揮優勢、打造國際高端人才集聚高地，不單需要向海內外招聚人才，也必須重新檢視香港培育人才的制度。



倡建立整全創科教育框架



黃錦輝認為，在創科人才培育上，現時政策仍較零散，目前單憑在中、小學引入創科單元並不足夠，特區政府還須全面檢討相關課程，建立整全的創科教育框架，與時並進；亦需增加更多本科和教育文憑學位、加強在職培訓，提高教師的技能和知識水平。



習主席的回信表達了對香港積極主動融入國家改革開放大局的殷切期望，這令黃錦輝受到激勵，深感加強與內地在人才培養方面合作的重要性。他指出，高端人才的培育在香港已有根基，惟應用型技術人才方面，如資訊科技、機電工程、海事及物流等人才仍較為缺乏。因此，他建議加強深港兩地應用型技術人才培訓的合作，如本港職業訓練機構可考慮在內地開設職訓院校，開辦雙方資歷互認的課程；同時容許畢業學員來港工作，補充香港應用型技術人手不足。



嶺南大學副校長（研究及創新）姚新指出，香港應用型人才與創新型人才仍然缺乏。他建議，政府要加大對高校應用型人才培養的投入，尤其是應用型研究生的培養，希望能對高校與企業的合作研究進一步傾斜支持，鼓勵並資助高校與企業共同培養應用型研究生。



姚新表示，香港的創科發展要堅持兩條腿走路：一方面積極融入大灣區、融入國家戰略；另一方面加強與國際接軌、提高國際化水平。習主席的回信亦寄語香港要發揮自身優勢，對此他深以為然。他強調，香港法律健全，包容性強，交通便利，與國際接軌程度高，應更好發揮在國內與國外的橋梁作用，尤其是深圳創科與國外創科間的紐帶作用。他認為，創科發展貴在營造土壤與生態，不能只看短期效益。

