世界最大清潔能源走廊高峰出力超七千萬千瓦

中評社北京8月8日電／據人民日報報導，記者從中國長江三峽集團有限公司獲悉：近日，我國多地出現高溫天氣，用電需求持續攀升。7月31日，由烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩6座梯級水電站構成的世界最大清潔能源走廊頂峰保供，高峰出力超過7000萬千瓦，創歷史新高。白鶴灘水電站出力達1600萬千瓦，實現投產以來首次滿發運行。



三峽集團長江電力積極承擔電力保供責任，在國家電網、南方電網統一調度下，在保證防洪安全前提下，持續加大世界最大清潔能源走廊電力供給力度，充分發揮梯級電站骨幹電源點作用和強大頂峰能力，有效緩解用電區域供電緊張局面，滿足廣大人民群眾生產生活用電需求。



當前，我國正處於防洪度汛關鍵期，三峽集團長江電力始終嚴格按照國家防總、長江防總調度指令和水利部有關工作部署，統籌考慮上下游防洪安全形勢，繼續加強水文氣象預測預報，深入開展梯級水庫聯合優化調度，加強梯級電站巡檢和機組運維管理，全力保障長江流域防洪安全和國家能源安全。



接下來，三峽集團將一體推進防洪度汛、安全生產和電力保供工作，精益運行長江幹流梯級水庫群，強化發電資源管理，優化運行方式安排，確保各類機組穩發滿發和電力供應，同時利用多種儲能方式，助力電網優化調度，通過削峰填穀合理配置電力資源，全力以赴做好能源保供工作。