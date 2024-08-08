港大醫學院首招運動精英

港大除了經聯招取錄成績優異的DSE考生，同時透過不同入學計劃招收在不同範疇表現優秀的學生。（圖源：大公報） 中評社北京8月8日電／據大公報報導，大學聯招（JUPAS）昨日放榜。今年有4.9萬名考生應考文憑試，有超過1.8萬多人考獲入大學最低門檻。香港大學及中文大學分別錄取四名及五名狀元，科大亦有一名狀元入讀。



港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅教授昨日在記者會表示，港大今年透過“學校推薦直接錄取計劃”（SNDAS）錄取117名學生，並首度透過“頂尖運動員入學計劃”取錄八位“星中之星”運動員；港大醫學院更首度透過計劃特別錄取一名成績優異的精英運動員。



中大錄取了三名考獲七科5＊＊的超級狀元及兩名狀元，他們都將會入讀醫科。中大醫學院今年一共取錄212名文憑試考生，占學額72%，亦是連續七年文憑試考生占學額七成或以上。同時，亦取錄16位考獲五科5＊＊的榜眼，當中一人將入讀工商管理學院，14人入讀醫學院，一人入讀理學院。整體取錄3019人，當中超過九成九是Band A考生。



港大錄四狀元三讀醫



至於科大，今年經大學聯招共取錄1676名文憑試考生，包括一名超級狀元，入讀工商管理學士。今年續推文憑試摘星獎學金，當中25名學生獲得九顆星或以上，至少可獲發全額學費減免。



港大透過聯招於今年合共取錄3000多名學生，其中約20人入讀收分最高的科目“工商管理學學士（國際商業及環球管理）”。在港大錄取的四位“狀元”中，三人入讀醫科，一人入讀“工商管理學學士（國際商業及環球管理）”。考獲四科5＊＊或以上的同學將分別入讀“內外全科醫學士”、“工商管理學學士（國際商業及環球管理）”、“工商管理學學士（會計及財務）／工商管理學學士（會計數據分析）”、“牙醫學士”、“文學士（城市研究）”及“科研專才啟導課程”等課程。嚴教授表示，非常高興看到同學們根據自己的興趣，選擇的學科更廣泛。

