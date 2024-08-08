培養科技領軍人才　壯大新興未來產業

中評社北京8月8日電／據光明日報報導，7月30日，中共中央政治局召開會議指出，要培育壯大新興產業和未來產業。未來產業以滿足未來社會發展的新需求為目標，旨在拓展人類生存發展空間，代表未來科技和產業發展新方向。未來產業對加快形成新質生產力，推動我國從經濟大國向經濟強國邁進意義重大。發展未來產業，需要人才、資本、技術、數據等各類要素綜合發力，其中，如何用好科技領軍人才十分重要。



當前，人工智能技術、信息技術、生物技術、量子技術等技術突破引領著產業躍遷升級，正在孕育以智能化、綠色化為重要特徵的第四次工業革命。未來製造、未來信息、未來材料等未來產業呈現出很多新特徵、新趨勢。未來產業發展更加基於科學突破，物質結構、宇宙演化、生命起源等科學正在開辟、引領新產業方向；產業前沿技術交叉融合更加迅速，大數據、雲計算等新一代信息技術同智能製造深度融合；產業發展更加依賴新型基礎設施，顛覆性技術創新一旦獲得成功，就能迅速發展成為通用基礎技術，快速重塑市場競爭格局。



發展未來產業是一個複雜的系統工程，也是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革。發展未來產業，需要更加依靠科技領軍人才發揮作用。科技領軍人才主要是指在世界科技前沿領域科學研究有重大發現的人才以及產業發展急需的創新創業人才，既包括一流科學家也包括科技企業家。科技領軍人才影響著產業發展的速度和效率，他們擔綱科學突破和搶占未來技術發展制高點的重任，需要持續開展科技和產業前沿“無人區”的探索，對未來產業發展方向進行前瞻引領。科技領軍人才還肩負著創立並領導創新型企業，引導科技成果轉化，吸引創新創業投資，開辟未來產業應用場景、擴大市場需求等重要責任。