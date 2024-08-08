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香港最新外匯儲備資產4193億美元
http://www.CRNTT.com   2024-08-08 12:57:23


　　中評社北京8月8日電／據新華社報導，香港金融管理局（金管局）7日公布，香港2024年7月底的官方外匯儲備資產為4193億美元，比2024年6月底的4163億美元增加30億美元。

　　金管局介紹，4193億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣5倍多。

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