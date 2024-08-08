韓國山林廳一直升機在該國東南部墜機

韓國山林廳的一架直升機在韓國東南部慶尚南道河東郡一帶發生墜機事故。（圖源：央視新聞） 中評社北京8月8日電／據央視新聞報導，當地時間7日上午9時37分，韓國山林廳的一架直升機在韓國東南部慶尚南道河東郡一帶發生墜機事故，導致該機駕駛員受傷，其已被送往醫院治療。



韓國消防部門和警方正在對事發原因展開調查。