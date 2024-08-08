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韓國前總統文在寅曬出鄉下養老生活
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2024-08-08 13:03:49
中評社北京8月8日電／據海外網報導，近日，韓國前總統文在寅在社交平台上，曬出與妻子在鄉下的養老生活，引發關注。
71歲的他或在庭院裡喂養孔雀，或在自己開的書店裡擼貓。他還一身農夫裝扮，戴草帽下地挖土豆、紅薯與洋葱，雖然褲子粘上泥土，但依舊笑容滿面。
2022年5月10日，文在寅正式卸任韓國總統，當天即返回慶尚南道梁山市的鄉下別墅居住。此後他靜心養老，時而擼貓遛狗，時而種地閱讀。2023年4月，他還在村裡開了一家書店，並自己打理。
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