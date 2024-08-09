中評編譯：賀錦麗沃爾茨需重塑美國外交

美國民主黨總統候選人賀錦麗與競選搭檔沃爾茲6日首度合體亮相。（圖取自x.com/Tim_Walz） 中評社香港8月9日電（記者 郭至君編譯）民主黨總統候選人賀錦麗的競選搭檔已經敲定，是現任明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz），美國媒體和智庫一些研究員分析，他們搭檔會對共和黨的特朗普-萬斯組合帶來的影響。全球事務研究所 (Institute for Global Affairs) 資深研究員Mark Hannah和大西洋理事會歐洲中心非常駐資深研究員Rachel Rizzo日前在外交政策（Foreign Policy）上撰文，認為當前美國選民已經厭倦戰爭、厭倦國家本身陳舊僵化的外交戰略思維，而賀錦麗需要和她的搭檔一起重塑美國外交。文章編譯如下：



美國總統拜登一直把自己定位為一個過渡性人物，在前總統特朗普水深火熱的任期結束後，在新一代民主黨人為未來作好準備的同時，他能撥亂反正。在外交政策問題上，拜登經常讓人覺得他一腳踩在過去，另一腳踩在當下。他的世界觀是由冷戰所塑造的，並充滿了美國不可或缺的傳統觀念。然而，他的外交政策遺產還將包括結束美國歷時最長的戰爭，以及從事創造性外交，譬如美俄互釋囚犯。



副總統賀錦麗現在已經成為總統候選人，她必須定義自己的世界觀。選擇明尼蘇達州州長沃爾茲作為她的競選夥伴可能會有所幫助。身為中西部地區的領導人，沃爾茲瞭解心臟地帶選民的偏好，他在軍隊國民衛隊（Army National Guard）的工作年限長於職業政治，幾乎沒有跡象表明沃爾茲對華盛頓不斷灌輸的陳舊外交政策觀點感興趣。



拜登的外交政策口號“美國回來了”（America is back）是一把雙刃劍。對於一些選民來說，這預示著回到特朗普上台前的正常狀態是值得歡迎的。對另一些人來說，這意味著不加批判地回復現狀，而這種現狀在政治上既不受歡迎，在戰略上也不明智。在上月的總統競選發佈會上提出了更具前瞻性的願景。她振臂高呼的“我們不會倒退”表面上是針對特朗普時代的政策，但同樣顯示出美國國家安全領導層的僵化思維。

