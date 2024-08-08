外交部發言人就美國大選答記者問

中評社北京8月8日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧7日就美國副總統哈里斯選擇明尼蘇達州州長沃爾茲為其競選搭檔回答提問時說，美國大選是美國內政，中方對此不作評論。



毛寧表示，希望美方能夠同中方相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美關係朝著穩定、健康、可持續的方向發展，造福兩國，惠及世界。