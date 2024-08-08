中方再次呼籲立即實現加沙停火

中評社北京8月8日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵7日在安理會“和平行動加速撤出背景下推進婦女、和平與安全”公開會上發言，再次呼籲立即實現加沙停火。



戴兵說，當前，加沙衝突已持續逾300天，超過一萬名婦女被殺害，超百萬巴勒斯坦婦女和女童面臨饑荒。中方再次呼籲所有各方順應國際社會壓倒性共識，共同推動全面有效落實安理會相關決議，立即實現停火，終止人道災難，遏制衝突外溢。



戴兵指出，全力預防和化解衝突，為包括婦女在內的平民營造和平的環境，是推進婦女、和平與安全議程的關鍵前提。和平行動無論如何轉型調整，推動熱點問題政治解決都應是最根本的授權。聯合國特派團要加強斡旋調解，與區域組織形成合力，支持當事國推進解武復員，促進社會包容和解。要為當事國執法部門提供能力建設支持，提升其保護平民安全、維持社會秩序的能力。



戴兵表示，近年來，隨著地面形勢、當事國意願等因素的變化，一些聯合國特派團面臨撤出、縮編或調整。中方支持聯合國和安理會在充分聽取並尊重當事國意願的基礎上，制定清晰、切實可行的和平行動過渡計劃和撤出戰略，並同當事國自主制定的國家發展戰略和優先領域加強銜接，確保實現平穩過渡。



戴兵強調，婦女是和平行動重要的利益攸關方。中方支持安理會結合和平行動轉型過渡形勢、需求和挑戰，就如何更好推進婦女、和平與安全議程交流有益做法，總結經驗教訓。中方支持聯合國特派團在履行授權、設計項目時著眼長遠和過渡需要，積極幫助衝突地區加強基礎設施建設、普及教育、消除貧困，夯實性別平等的“硬件”基礎。中方支持當事國將保障婦女權益上升為國家意志，結合落實2030年可持續發展議程，在婦女賦權和發展領域持續投入，不斷提升婦女在政治、經濟、文化和社會事務中的代表性和發言權。